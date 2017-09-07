Казахстан осудил ядерные испытания КНДР на выступлении в СБ ООН

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 4 сентября, Казахстан выступил с осуждением ядерных испытаний КНДР.

«Абсолютно неприемлемым является тот факт, что международное сообщество стало свидетелем шестого ядерного испытания в XXI веке. Такие действия серьезно подрывают коллективные усилия международного сообщества по созданию мира, свободного от ядерного оружия», – сказал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании СБ ООН.

Делегация Казахстана настоятельно призвала северокорейский режим отказаться от ядерных амбиций и вернуться за стол переговоров. Как отмечено в заявлении, ядерное оружие не является гарантом национальной безопасности.

Казахстан выступает за поиск всеобъемлющего и коллективного решения проблемы путем новых решительных политико-дипломатических действий, в том числе не исключая их сочетание с продуманными и действенными санкциями.

Военный подход, по мнению Казахстана, никогда не приводил к устойчивому и долговременному решению проблем, пишет МИД РК. Поспред также напомнил, что КНДР в числе других государств-членов ООН проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку Международного дня действий против ядерных испытаний.

«В свете сегодняшней напряженности мы должны неустанно продолжать поиск взаимоприемлемых решений в целях достижения конкретных соглашений как двусторонних, так и многосторонних, которые привели бы к замораживанию ядерной программы КНДР и инициированию поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова», – говорится в заявлении.