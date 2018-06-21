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Казахстан планирует направить своих миротворцев в Ливан

21.06.2018 18:05   964   2

Казахстан планирует направить свой миротворческий контингент в Ливан для участия в миссии ООН в составе подразделения вооруженных сил Индии осенью, предположительно, в октябре. Об этом сообщил замминистра обороны республики Талгат Мухтаров сегодня на брифинге в Астане, передает Interfax Казахстан.

«Согласно нашему плану направить миротворцев в миссии ООН, мы заканчиваем все подготовительные работы. По нашим планам, мы отправим нашу роту в указанную миссию до ноября текущей осени», - сказал Талат Мухтаров.

Он уточнил, что на данный момент идет работа по заключению меморандума с вооруженными силами Индии, в котором будут обговорены все технические аспекты по обеспечению, по условиям прохождения службы, по разделению ответственности.

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«После подписания этого соглашения мы планируем отправить нашу роту в количестве 120 человек, где-то в октябре этого года, непосредственно уже в миссию», - пояснил спикер.

По его информации, во время службы казахстанские миротворцы будут получать зарплату в размере трех окладов, кроме того, им положены выплаты из бюджета ООН - $1410 ежемесячно.

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«Более того, предусмотрены отпускные выплаты на оздоровление, как со стороны бюджета Казахстана, так и со стороны бюджета ООН. Кроме того, имеются ежедневные суточные, которые выплачивает ООН нашим военнослужащим. Всего на данную операцию, мы провели расчеты, потребуется в год на миротворческую роту около 340 млн тенге. Это включаются вопросы фонда оплаты труда и логистики», - пояснил спикер.

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В середине июня министр обороны Сакен Жасузаков сообщал, что Казахстан осенью направит миротворческий контингент до 120 военнослужащих для участия в миссии временных сил ООН в Ливане.

«Все договоренности есть, мы прошли недавно, определенная часть, подготовку в учебном центре ООН в Индии. И достигли оперативной совместимости. На сегодняшний день наше подразделение полностью 100% готово. Личный состав подобран, офицеры, сержанты, и солдаты контрактной службы, всем необходимым материально- техническим обеспечением финансовые все вопросы решены», - сказал тогда он.

Ранее парламент Казахстана поддержал предложение президента страны Нурсултана Назарбаева об отправке в различные миссии ООН до 160-ти казахстанских военных офицеров.

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Отметим, по предложению президента, будет направлен миротворческий контингент численностью до 120 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана для участия в миссии временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения ВС Индии.

Фото: Inform.kz

21 июня 18:23
ааа
отличные новости
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Касым - Жомарт Токаев
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан
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