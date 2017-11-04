Валюта нал
USD 335.00 335.25
RUB 5.76 5.79
EUR 390.00 391.00
Валюта бирж
USD/KZT
334.1
+0.000%
EUR/KZT
389.06
+0.000%
RUB/KZT
5.71
+0.000%
EUR/USD
389.06
+0.000%
EUR/CHF
389.06
+0.000%
EUR/JPY
389.06
+0.000%
GBP/USD
436.57
+0.000%
USD/CHF
334.1
+0.000%
USD/JPY
334.1
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.1 389.06 5.71
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1047
+0.016%
Жилье Астана
945
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан подписал документ о защите медицинских работников в вооруженных конфликтах

04.11.2017 13:51   794   0

Казахстан стал одним из соавторов политической декларации о защите гуманитарного и гражданского персонала в зонах вооруженных конфликтов. Документ подписан 31 октября в Нью-Йорке в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета Безопасности ООН.

В мероприятии, инициированном Францией, приняли участие министры иностранных дел и постоянные представители при ООН ряда действующих, бывших и новоизбранных стран-членов Совета Безопасности ООН, руководство ООН, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер, представители международных неправительственных гуманитарных структур.

Участники мероприятия отметили, что в современных конфликтах некоторые воюющие стороны, в том числе террористические группы, все чаще используют преднамеренные нападения на гражданское население, гуманитарный и медицинский персонал, разрушают больницы в качестве тактики ведения войны. Согласно данным ООН, только в 2016 году такие действия привели к гибели 372 медицинских и гуманитарных работников, работавших в зонах конфликтов.

Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии...
Президент РК провел встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом, сообщает пр...

Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отметив критичность нынешней ситуации, призвал все государства-члены ООН присоединиться к этой инициативе. При этом, он заявил, что «защита медицинских и гуманитарных работников должна восприниматься не просто как взятое на себя обязательство, а как настоятельная необходимость для каждого государства».

Материалы по теме

Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Самозанятых казахстанцев с небольшим доходом хотят причислить к предпринимателям

В РК предлагают разрешить медикам работать в нескольких местах

Посол Казахстана встретился с экс-президентом Чехии

Принят закон об упрощении автоперевозок между Казахстаном и Норвегией

От нашей страны в мероприятии принял участие Постоянный представитель Казахстана при Африканском Союзе Ерлик Али. Как подчеркнул дипломат, «Казахстан в рамках своего членства в главном органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности, уделяет большое значение и всячески поддерживает международные усилия по защите в зонах военных действий врачей и гуманитарных работников, “рискующих собственными жизнями, ради сохранения жизни других”».

По завершению встречи 12 государств (Казахстан, Франция, Италия, Швеция, Япония, Сенегал, Уругвай, Нидерланды, Перу, Испания, Канада и Швейцария) подписали политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

Самозанятых казахстанцев с небольшим доходом хотят причислить к предпринимателям

  • Источник:
  • МИД РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
  • 1. Нужно проводить еще больше реформ

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией

  • 1. Нужно проводить еще больше реформ
    3

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество
    18

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.
    48

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией
    34

Цифра дня
229,23
млрд долларов США
составила общая выручка Apple по итогам 2017 финансового года
Цитата дня
Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное