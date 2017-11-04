Казахстан подписал документ о защите медицинских работников в вооруженных конфликтах

Казахстан стал одним из соавторов политической декларации о защите гуманитарного и гражданского персонала в зонах вооруженных конфликтов. Документ подписан 31 октября в Нью-Йорке в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета Безопасности ООН.

В мероприятии, инициированном Францией, приняли участие министры иностранных дел и постоянные представители при ООН ряда действующих, бывших и новоизбранных стран-членов Совета Безопасности ООН, руководство ООН, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер, представители международных неправительственных гуманитарных структур.

Участники мероприятия отметили, что в современных конфликтах некоторые воюющие стороны, в том числе террористические группы, все чаще используют преднамеренные нападения на гражданское население, гуманитарный и медицинский персонал, разрушают больницы в качестве тактики ведения войны. Согласно данным ООН, только в 2016 году такие действия привели к гибели 372 медицинских и гуманитарных работников, работавших в зонах конфликтов.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отметив критичность нынешней ситуации, призвал все государства-члены ООН присоединиться к этой инициативе. При этом, он заявил, что «защита медицинских и гуманитарных работников должна восприниматься не просто как взятое на себя обязательство, а как настоятельная необходимость для каждого государства».

От нашей страны в мероприятии принял участие Постоянный представитель Казахстана при Африканском Союзе Ерлик Али. Как подчеркнул дипломат, «Казахстан в рамках своего членства в главном органе ООН, ответственном за поддержание международного мира и безопасности, уделяет большое значение и всячески поддерживает международные усилия по защите в зонах военных действий врачей и гуманитарных работников, “рискующих собственными жизнями, ради сохранения жизни других”».

По завершению встречи 12 государств (Казахстан, Франция, Италия, Швеция, Япония, Сенегал, Уругвай, Нидерланды, Перу, Испания, Канада и Швейцария) подписали политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

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