Казахстан подписал Документ ООН по искоренению сексуального насилия

Казахстан присоединился к Документу ООН о приверженности искоренению сексуальной эксплуатации и насилия.

Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров 18 сентября в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке в рамках встречи высокого уровня, посвященной вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией и насилием.

Данный документ предусматривает оказание содействия жертвам насилия, обеспечение высоких стандартов отбора и подготовки персонала, направляемого в миссии ООН, принятие мер в отношении лиц, совершивших акты сексуальной эксплуатации и насилия.

Выступившие в ходе встречи руководители ООН и главы делегаций подчеркнули важность создания эффективных механизмов реагирования на случаи насилия в миротворческих операциях.