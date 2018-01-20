Казахстан презентовал в ООН проект Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке презентовал первичный проект Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
"К.Абдрахманов, открывая заседание, подчеркнул значение целей и основное содержание работы по Кодексу, инициированной Казахстаном в качестве вклада в борьбу с международным терроризмом. Основные цели документа - создание широкой международной коалиции стран-партнеров по контртерроризму и достижение к столетию ООН в 2045 году мира, свободного от терроризма", - говорится в распространенной в субботу информации внешнеполитического ведомства.
В сообщении отмечается, что "мероприятие вызвало большой интерес в ООН". В презентации проекта и его обсуждении приняли участие делегации более 100 государств-членов Организации (из них более 30 – на уровне постоянных представителей). Среди участников высокого уровня были заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах аль-Халед ас-Сабах и заместитель министра иностранных дел Афганистана Хикмет Карзай.
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С докладами выступили заместитель Генерального секретаря – руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков и помощник Генсекретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.
"В.Воронков высоко оценил усилия Казахстана, который привнес свой уникальный опыт в обеспечении безопасности и устойчивого развития. Он особо отметил работу и роль Астаны в Совбезе ООН, в особенности успешное председательство в этом главном глобальном органе по международной безопасности и руководство тремя санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами", - говорится в сообщении.
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По словам дипломата, контртерроризм является одним из самых главных приоритетов программы реформ Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Он надеется, что реализация Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство.
В данном контексте В.Воронков приветствовал принятие Совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора.
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Он также дал высокую оценку инициативе Астаны по подготовке Кодекса поведения, который будет дорабатываться в ходе очередного двухгодичного обзора реализации ГКТС и встречи руководителей контртеррористических структур государств-членов, которую организует ООН в конце июня 2018 года, сообщается в информации.
М.Енча в своем докладе отметил, что цели Казахстана и ООН по контртерроризму сходятся и пожелал успеха Астане в этом начинании. Рассказав об опыте принятия СПД в 2011 году, когда он возглавлял Региональный центр по превентивной дипломатии в Центральной Азии, он высоко оценил план как модель для других частей мира.
Также при этом была акцентирована взаимосвязь между затяжными конфликтами, насильственным экстремизмом и терроризмом, а также необходимость регулярного обновления всеобъемлющих мер для предотвращения вооруженных конфликтов в современном мире, в том числе, путем использования превентивной дипломатии.
Замминистра иностранных дел Афганистана высоко оценил проект Кодекса поведения, как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Он особо отметил несколько особенно важных пунктов документа, такие как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный подход, сдерживание терроризма.
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Х.Карзай подчеркнул, что Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки международного сообщества и выразил надежду на последующие транспарентные дискуссии по тексту документа.
"Выступившие на заседании делегации государств-членов Совбеза активно поддержали инициативу Казахстана и выразили готовность продолжить предметное обсуждения проекта с целью его дальнейшей доработки и согласования, с выходом на всеобъемлющий документ, который призван стать важной основой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", - отмечается в сообщении МИД.