Казахстан присоединяется к Многостороннему соглашению ОЭСР

Сегодня в Астане Председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Тенгебаевым А.М. подписано Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Многостороннее Соглашение), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Многостороннее соглашение основывается на статье 6 Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, ратифицированным Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года №267-V ЗРК (далее – Страсбургская Конвенция), и предусматривает внедрение Единого стандарта автоматического обмена информацией (CRS) по финансовым счетам.

Единый стандарт предоставления информации (CRS) разработан ОЭСР с участием стран G-20 для решения проблем уменьшения налоговых сумм в рамках закона и уклонения от налогов и для повышения уровня соблюдения налоговых правил.

С присоединением к Многостороннему соглашению появится возможность получать сведения об остатке на счете (или на счетах) денежных средств в иностранной валюте резидентов РК на конец календарного года в автоматическом режиме.

Китай подарит Казахстану «Золотой мост» стоимостью $3 млн

В свою очередь полученные сведения позволят проводить качественное администрирование доходов казахстанцев и будет действенным механизмом предотвращения оттока капитала из страны.

Следует отметить, что Казахстан планирует осуществить первый автоматический обмен информацией в сентябре 2020 года.

Фото: пресс-службы КГД МФ РК