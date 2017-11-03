Казахстан призвал Кыргызстан подтвердить свои обязательства в рамках ЕАЭС

Правительство Казахстана призвало власти Кыргызстана подтвердить свои обязательства в рамках ЕАЭС.

Как сообщает МИА «Казинформ», в Ташкенте на расширенном заседании Совета глав правительств СНГ глава правительства Кыргызстана Сапар Исаков, заявив о неполном исполнении Казахстаном Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года в отношении Кыргызстана.

В свою очередь, глава Правительства РК Бакытжан Сагинтаев, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ по вопросу контроля на казахстанско-кыргызском участке границы, назвал высказывания кыргызской стороны некорректными.

«Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского Экономического Союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба странам-участницам Союза», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

«Мы призываем Правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского Экономического Союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами», - дополнил премьер-министр РК, подчеркнув, что Казахстан рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны.

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