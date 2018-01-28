Казахстан призывает международное сообщество оказывать поддержку Афганистану

Казахстан решительно осуждает бесчеловечный террористический акт в дипломатическом квартале Кабула 27 января 2018 года, в результате которого погибли десятки мирных граждан, заявило сегодня Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Далее представлен текст заявления министерства в связи с террористическим актом в дипломатическом районе Кабула:

"Использование автомобиля скорой помощи в преступных целях является особенно ужасным, циничным и подлым.

Казахстан заявляет, что народ Афганистана вынес достаточно насилия, и вновь призывает международное сообщество оказывать поддержку этой стране через расширение регионального сотрудничества и более эффективное использование инструментов превентивной дипломатии.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Фото: Reuters