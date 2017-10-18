Казахстан продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану

Казахстан продолжит оказывать техническую и гуманитарную помощь Афганистану, заявил президент РК Нурсултан Назарбаев.

«В последнее время значительно возрождается политическое взаимодействие с Афганистаном. В 2015 году президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани с официальным визитом посетил Казахстан. В этом году мы встречались с господином Гани на заседаниях ШОС и ОИС. Объем взаимной торговли достиг полмиллиарда долларов США. В городах Алматы и Кабул открылись торговые центры. Мы продолжим оказывать техническую и гуманитарную помощь. Безопасность и устойчивое развитие Афганистана - гарант мира, стабильности и процветания нашего региона», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот от послов ряда иностранных государств в Акорде.

Глава государства добавил, что Казахстан и в дальнейшем открыт для многостороннего сотрудничества со всеми странами.

Сегодня свои верительные грамоты президенту Казахстана вручили посол Эстонской Республики в РК Хэйти Мяемеэс, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Афганистан Кадам Шах Шахим, посол Республики Польша в РК Селим Хазбиевич, посол Канады в РК Николя Бруссо, посол Финляндской Республики в РК Микко Кивикоски, посол Королевства Бельгии Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаель, посол Французской Республики в РК Филипп Мартинэ.

Китай перевез через территорию Казахстана 100 тысяч контейнеров