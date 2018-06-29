Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о строительстве плотины на Хоргосе

Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве селезадерживающей плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос», сообщает Акорда.

«Селезадерживающая плотина является общей собственностью государств соглашения. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта. Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения являются от казахстанской стороны - Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК; от китайской стороны - Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР», - указывается в заключении к закону.

В целях координации работы по строительству селезадерживающей плотины создается казахстанско-китайский Комитет по строительству селесдерживающей плотины, в которую входят представители уполномоченных органов и заинтересованных государственных органов, а также организаций государств от каждой из сторон.

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«Компетентные органы сторон в установленном районе строительства селезадерживающей плотины предоставляют благоприятные условия для упрощенного пересечения госграницы необходимым для строительства персоналом, транспортными средствами, оборудованием, сырьем и материалами. Данное Соглашение окажет положительное влияние для безопасности жизни и имущества народов двух стран в низовьях бассейна реки Хоргос», - отмечается комитетом Сената по международным отношениям, обороне и безопасности.

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