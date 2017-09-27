Казахстан ратифицировал соглашение с Саудовской Аравией о выдаче преступников

Депутаты мажилиса одобрили проект закона "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о выдаче".

Как пояснил заместитель генерального прокурора Андрей Лукин, представляя законопроект, соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления.

В соглашении предусмотрено основание для выдачи и отказа в ней. Так, выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступление в военного или политического характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, может принести ущерб суверенитету, национальной безопасности, общественному порядку или иным интересам, либо противоречит Конституции", - отметил он.

При этом Лукин добавил, что в настоящее время "лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Саудовской Аравии нет; лиц, разыскиваемых властями контрпартнеров на территории Казахстана также не установлено". "Но учитывая, что соглашение носит превентивный характер, полагаем, что в случае установления таких лиц, его заключение в будущем будет создавать хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества двух стран в области борьбы с преступностью", - подчеркнул он.

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Зам генпрокурора также добавил, что Казахстан уже заключил 18 аналогичных двусторонних соглашений со странами дальнего зарубежья. В ближайшее время планируется подписать аналогичные международные договоры с Бразилией, Иорданией, Македонией, Грецией и Португалией.

Также мажилисмены одобрили ратификацию соглашения между Казахстаном и Саудовской Аравией о передаче осужденных лиц, которое регулирует вопросы перевода осужденных между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

"То есть, если гражданин республики Казахстан совершит преступление в Саудовской Аравии, то естественно, он будет осужден к лишению свободы. Наказание он сможет отбывать у нас на родине, в условиях определённых соглашений. Таким же образом и гражданин Саудовской Аравии в случае его осуждения к лишению свободы в Казахстане сможет отбывать наказание, назначенное нашими судами у себя на родине", - объяснил Лукин, представляя законопроект.

Согласно законотворческой процедуре, оба соглашения переданы на рассмотрение в сенат.