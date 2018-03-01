Казахстан ратифицировал соглашение с Вьетнамом о выдаче

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче", сообщила пресс-служба главы государства.

Договор подписан 15 июня 2017 года в Ханое в рамках визита генерального прокурора Казахстана.

Как сообщалось, документ регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В договоре предусмотрено основание как для выдачи, так и для отказа в ней.

Так, выдача не осуществляется, если запрашиваемое лицо является гражданином запрашивающей стороны, запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены пытки. Если лицо запрашивается за преступления военного характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, выдача запрашиваемого лица противоречит законодательству и другим международным обязательствам запрашиваемой стороны.