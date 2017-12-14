Казахстан реструктуризирует долг Грузии

Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали соглашение о повторной реструктуризации задолженности Грузии перед Казахстаном.



Напомним, ранее министр финансов Бахыт Султанов отмечал, что долг правительства Грузии перед правительством Казахстана составляет более $27,7 млн.

Согласно документу, Грузия погашает задолженность перед Казахстаном на некоторых условиях. Уменьшается основной долг Грузии на сумму аналогичной задолженности Казахстана по Акту между Нацбанками двух стран на $2,3 млн. Кроме того, процентная ставка сохраняется в размере 4% годовых, а график выплаты задолженности не учитывает накопленную пеню за просрочку и пролонгируется на условиях Парижского Клуба, пишет Sputnik Казахстан.

Так, в соответствии с соглашением сумма выплат грузинской стороны составит более $37,9 млн в 2017-2025 годах.