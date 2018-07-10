Казахстан стал соавтором резолюции Совбеза ООН по детям в вооруженных конфликтах

Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по детям в вооруженных конфликтах, подчеркивающую связь между защитой детей и предотвращением конфликтов. Казахстан стал соавтором документа и принял непосредственное участие в подготовке проекта резолюции, сообщает МИД РК.

Резолюция была принята по итогам открытых дебатов Совета Безопасности ООН на тему «Дети и вооруженные конфликты» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, отметил необходимость ратификации всеми государствами-членами ООН и неукоснительного соблюдения Факультативного протокола к Конвенции ООН по правам ребенка для предотвращения насилия над детьми.

Он подчеркнул важность придания приоритетности мерам по предотвращению конфликтов, инвестициям в образование, созданию и поддержке программ реабилитации детей, вовлеченных в вооруженные группировки. Особое значение для предотвращения насилия над детьми и их вербовки имеет создание благоприятных социально-экономических условий, обеспечение межрелигиозного и межэтнического образования для поощрения толерантности.

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«Единогласное принятие резолюции и большое количество ее соавторов подтвердило наличие широкого консенсуса между государствами-членами ООН по этому вопросу. Мы должны использовать это единство для нашего самого ценного ресурса – защиты детей – путем коллективных и всеобъемлющих мер», – заявил глава казахстанской делегации на дебатах. Резолюция получила рекордное количество соавторов – 100 стран.

Согласно докладу Генерального секретаря ООН о положении детей в условиях конфликтов, только в прошлом году более 10 тысяч детей погибли или получили увечья в ходе вооруженных конфликтов по всему миру, более 8 тысяч девушек и юношей были завербованы в ряды вооруженных групп, около 900 детей подверглись сексуальному насилию.

На прошедших дебатах также выступили спецпредставитель Генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба и глава Детского фонда ООН Генриетта Фор, а также высокопоставленные представители более 90 государств и ряда международных организаций.

Казахстан привержен международным обязательствам в области защиты прав детей и проводит целенаправленную работу по обеспечению безопасности детей вооруженных конфликтах.

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Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и поддержал начатую в марте 2014 года кампанию «Дети, а не солдаты», целью которой является прекращение практики привлечения детей к участию в вооруженных конфликтах. Помимо этого, наша страна присоединилась к Парижским принципам и Ванкуверским принципам, являющимся политическими инструментами в области защиты детей в вооруженных конфликтах, а также к Декларации «Безопасные школы», устанавливающей конкретные меры по защите студентов, преподавателей и школ во время вооруженных конфликтов.

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