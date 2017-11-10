Казахстан, Туркменистан и Узбекистан подписали договор о точке стыка госграниц

Главы МИД Казахстана, Узбекистана и Туркменистана и подписали Договор о районе точки стыка государственных границ трех государств.

Как сообщает МИА «Казинформ», церемония подписания состоялась в Самарканде на полях международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В международной конференции приняли участие глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Как сообщается, подписание Договора о районе точки стыка позволит полностью завершить один из этапов международно-правового оформления государственной границы между тремя странами и создаст прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств.

Как отметил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абрахманов после подписания церемонии, глава РК Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости уделял первостепенное внимание вопросам делимитации государственной границы

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«По сути, это вопрос ответственного государственного строительства и безопасности страны. Подписанный сегодня трехсторонний договор во многом является историческим для Центральной Азии, поскольку ставит точку в правовом оформлении государственных рубежей трех наших государств», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Напомним, ранее Казахстан достиг договоренностей с Туркменистаном и Узбекистаном по госграницам на двустороннем уровне. Договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы был подписан 5 июля 2001 года, Соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границе - 18 апреля 2017 года. Договор между Казахстаном и Узбекистаном о казахстанско-узбекской Государственной границе подписан 16 ноября 2001 года, Договор об отдельных участках казахстанско-узбекской Государственной границы - 9 сентября 2002 года.