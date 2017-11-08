Казахстан укрепляет таможенный контроль на Хоргосе

О введении в эксплуатацию платформы сетевого контроля над физическими лицами, товарами и транспортными средствами на казахстанской части Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» договорились на 16-ом заседании руководителей приграничных таможенных органов Казахстана и КНР.

Как сообщает МИА «Казинфом», Китай начал использовать данную систему с 1 июня 2017 года. На заседании, которое проходит 6-8 ноября в Пекине, стороны обсудили и вопросы взаимодействия в контроле над таможенной стоимостью при экспорте и импорте, перемещаемых по трубопроводам углеводородов, проведения в 2018 году в Казахстане совместных тренингов специалистов-кинологов двух стран.

Таможенники Казахстана проинформировали коллег из Китая о принимаемых мерах по созданию на границе благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности и запуске транспортно-логистического центра на пункте пропуска «Калжат».

Стороны положительно отметили принятые к настоящему времени меры по упрощению прохождения границ международными железнодорожными составами в направлении «Китай-Европа» (51 маршрут, из них 33 проходят через территорию Казахстана), обеспечению круглосуточного режима работы железнодорожного пункта пропуска «Алтынколь».

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Как отмечается, в 2017 году также успешно осуществлялось таможенное оформление, обмен предварительными данными, обеспечена передача информации между приграничными таможенными органами в электронном формате, эффективно реализуется проект «Зеленого коридора», укрепляется сотрудничество в области борьбы с трансграничной преступностью, контрабандой оружия и боеприпасов.