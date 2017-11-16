Казахстан увеличит экспорт зерна в Азербайджан до 1 млн тонн в год

16 ноября первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин встретился сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
На встрече стороны обсудили перспективы развития сотрудничества по всему спектру торгово-экономических отношений.
Аскар Мамин отметил, что Азербайджан является крупнейшим стратегическим партнером Казахстана в кавказском регионе.
«В настоящее время казахстанско-азербайджанские отношения имеют высокий потенциал развития во всех областях взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул казахстанский дипломат.
Он также сообщил, что казахстанско-азербайджанская Межправительственная комиссия разработала Дорожную карту по расширению торгово-экономического сотрудничества между РК и АР на 2017-2020 годы.
Глава Азербайджана, в свою очередь, отметил важную роль Казахстана в наращивании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута и эксплуатации линии Баку-Тбилиси-Карс.
«Ввод в эксплуатацию автодороги и автомобильного перехода в порту Курык значительно повысит объемы грузопотока в направлении Азия-Европа. По итогам 10 месяцев 2017 года объем перевозки грузов увеличился в 2,5 раза и составил 1 млн 650 тыс тонн. К 2020 планируется довести объем транспортировки контейнерных потоков году до 300 тыс ДФЭ», - сказал в этой связи Аскар Мамин.
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В ходе встречи стороны также отметили успешность взаимодействия двух стран в транспортно-логистической сфере, железнодорожном машиностроении.
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Аскар Мамин подчеркнул, что обеспечение торговых потоков современной логистической инфраструктурой и качественным сервисом по скорости и цене доставки позволит странам-участникам транзитных коридоров освоить новые рынки и привлечь грузопотоки.
Участники встречи также отметили необходимость синхронизации деятельности торговых портов Актау, Курык и Алят, создания всех необходимых условий для повышения их коммерческой привлекательности.
Кроме того, стороны договорились принять меры по увеличению товарооборота, а также восстановить предыдущие объемы экспорта казахстанского зерна в Азербайджан до 1 млн тонн в год. Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в инвестиционной сфере, аграрно-промышленном секторе, нефтегазовой отрасли.