Казахстан возглавил переговоры ВТО в области торговли услугами

7 марта 2018 года в ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) кандидатура Казахстана была утверждена на пост Председателя Специальной сессии Совета ВТО по торговле услугами, сообщает пресс-служба МИД РК.

По словам постоянного представителя Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжановой, при вступлении в ВТО страна приняла значительные обязательства по поэтапной либерализации отечественного рынка услуг для доступа иностранных компаний в таких ключевых секторах экономики, как финансовые, телекоммуникационные и энергетические услуги.

В этом контексте, в ходе своего председательства Казахстан будет стремиться к созданию равных конкурентных условий в отношении недавно вступивших стран и способствовать принятию странами-основателями ВТО обязательств по дальнейшей либерализации сферы услуг.

Следует отметить, что рынок услуг имеет важное значение для развития экономики стран-членов ВТО. Так, в мировом ВВП доля услуг составляет 70%. В 2017 году в структуре ВВП Казахстана доля сектора услуг заняла более 57%.

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Специальная сессия Совета по торговле услугами отвечает за координацию переговорного процесса по дальнейшей либерализации условий доступа на рынок услуг стран-членов ВТО.

В частности, в рамках совета проводятся переговоры по таким вопросам, как:

- упрощение процедур торговли услугами, включая процедуры выдачи разрешений и лицензий компаниям-поставщикам услуг;

- регулирование сферы электронной торговли;

- правила проведения государственных закупок и предоставления субсидий в сфере услуг и др.

Фото: Nalogikz.kz