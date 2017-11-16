Казахстан выражает надежду на плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном

Правительство Казахстана надеется на плодотворную работу с Кыргызстаном по реализации достигнутых ранее договоренностей. Об этом журналистам в кулуарах сената заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

"Как дипломат и глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан, я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства. Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента Кыргызской Республики являются не политкорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства", - сказал он, отвечая на вопрос об оценке заявлений президента Кыргызстана.

"В целом, казахстанская сторона, правительство, выражают уверенность, что мы могли бы с правительством Кыргызской Республики плодотворно работать над реализацией тех договоренностей, которые у нас были достигнуты в предыдущий период. И особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы наконец-то одобрить, подписать так называемую дорожную карту, которая была выработана во время визита премьер-министра Кыргызской Республики в Астану", - подчеркнул Абдрахманов.

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