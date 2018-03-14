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Казахстан заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Таджикистана

14.03.2018 17:50   831   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Казахстан заинтересован в увеличении поставок из Таджикистана свежей плодоовощной продукции, а также продуктов ее переработки. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Казахстан явлется крупнейшим экспортым партнером для Таджикистана. Для нас Таджикистан также важный торговый партнер. Мы отметили, что имеется между нашими государствами большой нереализованный потенциал, когда мы очень быстро выйдем и на миллиард долларов, и на два миллиарда долларов», - заявил он.

«Только что мы говорили, в Таджикистане уже созрели орехи, сливы, гранаты. А у нас еще снег лежит. И мы хотим, чтобы эти свежие фрукты были на наших прилавках», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Он отметил, что уже есть успешные примеры поставок в Таджикистан казахстанской продукции - автомобилей и железнодорожной техники.

«В свою очередь, мы заинтересованы в импорте фруктов, овощей и продуктов их переработки», - добавил Назарбаев.

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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    66

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    131

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    31

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    60

Цифра дня
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Цитата дня
Запомните мои слова, ИИ (искусственный интеллект) гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?
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