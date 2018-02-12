Казахстан заключит с Ираном временное соглашение о свободной торговле

Казахстан планирует заключить временное соглашение о свободной торговле с Ираном. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев на пресс-конференции в СЦК.

Как отметил вице-министр, использование площадки ЕАЭС позволяет расширить доступ на рынке третьих стран продукции Казахстана за счет взаимовыгодных торговых соглашений.

Согласно соглашению о свободной торговле, которое было заключено в 2015 году, сейчас реализуется экспорт во Вьетнам. В этой связи экспорт вырос в более чем в 20 раз.

Как стало известно, в настоящее время уже завершен процесс переговоров по соглашению о свободной торговле с Ираном.

«Мы планируем заключить временное соглашение сроком на 3 года, в рамках которого планируется улучшение условий доступа на рынок Ирана для товаров из стран ЕАЭС, и в том числе по целому ряду продукции казахстанского производства. Это макароны, кондитерские изделия, растительное масло, мясо, бобовые, металлопрокат, конденсаторы, аккумуляторы, арматура. Это позволит в будущем нарастить объемы экспорта», – сказал Бауржан Бекешев.

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Он также сообщил, что заключено торгово-экономическое соглашение о сотрудничестве с КНР.

«Соглашение с КНР направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли. Также соглашение должно стать инструментом обмена информацией и выявления барьеров для продвижения взаимной торговли. На наш взгляд, важно, когда бизнесмены знают, на каких условиях можно выйти на рынок», - резюмировал спикер.