Казахстан завершил председательство в Комитете ВТО

1 ноября в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) состоялось последнее в текущем году заседание Комитета ВТО по торговле и окружающей среде под председательством Казахстана.

В мероприятии приняли участие представители всех стран-членов ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

В ходе заседания был заслушан отчет о прогрессе в переговорах по заключению многостороннего Соглашения по экологическим товарам (СЭТ), которое призвано устранить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров и оборудование. В этой связи председательствующая на заседании посол Казахстана Жанар Айтжанова отметила важность данной инициативы, обладающей большим потенциалом по улучшению доступа малого и среднего предпринимательства к зелёным технологиям и созданию дополнительного стимула для развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Председатель комитета высоко оценила представленные на заседании доклады делегаций Канады, Новой Зеландии, Перу и других делегаций и призвала членов ВТО к более тесному сотрудничеству в рамках работы данного комитета с целью активного обмена национальными опытами в реализации международных соглашений и конвенций, связанных с торговлей и окружающей средой.

«Потерянное время» для экономических реформ

Окончание годичного цикла заседаний Комитета завершило первый конструктивный опыт председательства Казахстана в одном из главных органов ВТО.