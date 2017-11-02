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Казахстан завершил председательство в Комитете ВТО

02.11.2017 17:00   1141   0

1 ноября в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) состоялось последнее в текущем году заседание Комитета ВТО по торговле и окружающей среде под председательством Казахстана.

В мероприятии приняли участие представители всех стран-членов ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

В ходе заседания был заслушан отчет о прогрессе в переговорах по заключению многостороннего Соглашения по экологическим товарам (СЭТ), которое призвано устранить ввозные таможенные пошлины на ряд товаров и оборудование. В этой связи председательствующая на заседании посол Казахстана Жанар Айтжанова отметила важность данной инициативы, обладающей большим потенциалом по улучшению доступа малого и среднего предпринимательства к зелёным технологиям и созданию дополнительного стимула для развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

«Потерянное время» для экономических реформ...
Кыргызстан обладает хорошим экономическим и научным потенциалом, трудолюбивым и грамотным населением, большими месторождениями драгоценных металлов и ...

Председатель комитета высоко оценила представленные на заседании доклады делегаций Канады, Новой Зеландии, Перу и других делегаций и призвала членов ВТО к более тесному сотрудничеству в рамках работы данного комитета с целью активного обмена национальными опытами в реализации международных соглашений и конвенций, связанных с торговлей и окружающей средой.

«Потерянное время» для экономических реформ

Окончание годичного цикла заседаний Комитета завершило первый конструктивный опыт председательства Казахстана в одном из главных органов ВТО.

  • Источник:
  • МИД РК
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В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
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  • 1. Нужно проводить еще больше реформ
    3

  • 2. Нужно улучшать качество этих реформ (реализацию), а не количество
    4

  • 3. Нужно улучшать системные вещи: систему правосудия, соблюдение законов, защиту прав собственности и т.д.
    15

  • 4. Нужно усилить борьбу с коррупцией
    11

Цифра дня
36
место
занял Казахстан в рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018
Цитата дня
Ситуация с авиационным керосином очень серьезная. Для того, чтобы вы понимали: в месяц авиакомпании в Казахстане нужно от 17,5 до 21 тысячи тонн керосина. Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана вкупе покрывают только две трети потребностей всех организаций на авиационном рынке Казахстана. Соответственно, на одну треть мы зависим от поставок из-за рубежа
Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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