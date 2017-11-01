Казахстанские перевозчики смогут доставлять грузы в Китай по новым маршрутам

Сегодня между Казахстаном и Китаем состоялся дополнительный обмен бланками разрешений на осуществление автомобильных перевозок в 2017 году, сообщает пресс-служба МИР РК.

Так, Казахстан и Китай обменялись 10 тысячами разрешений вида «С» на осуществление перевозок грузов между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно.

Выдана 1 000 разрешений вида «D» на перевозку грузов по определенным маршрутам с правом выполнения одного рейса в обе стороны.

Стоит отметить, разрешение вида «D» является новым. Оно позволяет казахстанским перевозчикам доставлять грузы в Китай по новым маршрутам: Алматы - Хоргос - Урумчи; Алматы - Достык - Урумчи; Алматы - Хоргос - Инин; Талдыкорган - Хоргос - Урумчи; Чунджа - Достык - Инин; Усть-Каменогорск - Майкапшагай - Урумчи; Семей - Бахты - Урумчи; Семей - Майкапшагай - Алтай; Зайсан - Зимунай.