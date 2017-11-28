Казахстанских инвесторов пригласили работать в зоне свободной торговли Армении

Казахстанские инвесторы могут свободно работать в зонах свободной торговли Армении. Об этом сегодня сообщил Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев в ходе брифинга в Астане.

Как отметил в ходе своего выступления Тимур Уразаев, Армения с Ираном рассматривают проект создания единой зоны свободной торговли и в данном случае Армения может стать «мостом» для товарного обмена участников ЕАЭС с третьими странами.

«В частности, в Сюникской области Армении создана свободная экономическая зона, которая сопредельна с аналогичной экономической зоной на севере Ирана, и это не просто зоны, которые позволяют беспошлинно торговать между ними, это еще и возможность инвестирования туда со стороны других государств-членов ЕАЭС. Казахстанские инвесторы также приглашены для работы в Сюникской экономической зоне», - цитирует МИА «Казинформ» Тимура Уразаева.

Посол также проинформировал, что на сегодняшний день в Казахстане действует от 80 до 140 предприятий с участием инвесторов из Армении занятых в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса.

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На территории Армении, по его словам, действует порядка 40 совместных с Казахстаном предприятий, которые также работают в сфере малого бизнеса.