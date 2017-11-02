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КГД МФ РК: Казахстан может усилить контроль на границе с Кыргызстаном в одностороннем порядке

02.11.2017 13:23   1854   1 Автор: Салим САКЕНОВ

Казахстан может в одностороннем порядке усилить контроль на границе с Кыргызстаном. Об этом журналистам заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Госман Амрин. 

"Проблема, которая возникла сегодня на границе связана с тем, что зафиксирован большой объем потока товаров с нарушениями таможенного, налогового, фитосанитарного, транспортного законодательства. Я не думаю, что есть необходимость это обсуждать, потому что это очевидная вещь, которая подтверждена не нами, а специальным мониторингом специальной Евразийской экономической комиссии, не Казахстаном. Проблема есть, она признана, теперь вопрос как ее решить. Я вижу одно решение - это совместная работа", - сказал он журналистам в кулуарах парламента. 

"К сожалению, если совместная работа не будет реализована, то Казахстан вынужден в одностороннем порядке проводить меры контроля. Такая инициатива была неоднократно предложена, и проводились, но они не нашли должного отражения", - добавил Г. Амрин. 

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Он пояснил, что казахстанская сторона неоднократно предлагала Кыргызстану реализовать совместные меры по решению проблемы. В частности, было предложено "установить единые стоимостные индикаторы, чтобы товар в Кыргызстане и Казахстане был по одной цене, по которой можно было платить одинаковые таможенные пошлины, тогда никакого нарушения нет". 

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"Второе - для того, чтобы не было никакой инсинуации, что мы злоупотребляем положением, мы предложили кыргызской стороне прийти к нам, встать на нашу границу, чего никогда не было. Приезжайте, становитесь рядом с нами. Взамен позвольте нам тоже проехать и встать на эту их границу. Ответ, к сожалению, не очень был позитивным. Они сказали, что по их законодательству казахская таможенная служба не может войти на их посты. Мы сказали: хорошо, приезжайте вы сами, вместе с нами осуществляйте совместный контроль. И последнее, мы договорились о том, чтобы не было ничего, сделаем информационный обмен. Вы передайте нам информацию, какие товары, по какой цене поступают в Кыргызстан из Казахстана. Мы это сделали. На прошлой неделе мы официально передали информацию, от них пока не получили, ждем", - рассказал Амрин. 

При этом он подчеркнул, что отношения сторон "достаточно профессиональные".

"Мы пытаемся убедить, что единственный путь решения - это совместная работа. Это снимет любые инсинуации, повысит прозрачность. Если они откажутся, не дадут нам информацию, не будут с нами работать, мы будем вынуждены просто усилить свой контроль с целью недопущения перетоков товаров, нарушений законодательства", - подчеркнул Амрин. 

«Потерянное время» для экономических реформ

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В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
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    15

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    12

Цифра дня
36
место
занял Казахстан в рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018
Цитата дня
Ситуация с авиационным керосином очень серьезная. Для того, чтобы вы понимали: в месяц авиакомпании в Казахстане нужно от 17,5 до 21 тысячи тонн керосина. Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана вкупе покрывают только две трети потребностей всех организаций на авиационном рынке Казахстана. Соответственно, на одну треть мы зависим от поставок из-за рубежа
Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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