КГД МФ РК: Казахстан может усилить контроль на границе с Кыргызстаном в одностороннем порядке

Казахстан может в одностороннем порядке усилить контроль на границе с Кыргызстаном. Об этом журналистам заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Госман Амрин.

"Проблема, которая возникла сегодня на границе связана с тем, что зафиксирован большой объем потока товаров с нарушениями таможенного, налогового, фитосанитарного, транспортного законодательства. Я не думаю, что есть необходимость это обсуждать, потому что это очевидная вещь, которая подтверждена не нами, а специальным мониторингом специальной Евразийской экономической комиссии, не Казахстаном. Проблема есть, она признана, теперь вопрос как ее решить. Я вижу одно решение - это совместная работа", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

"К сожалению, если совместная работа не будет реализована, то Казахстан вынужден в одностороннем порядке проводить меры контроля. Такая инициатива была неоднократно предложена, и проводились, но они не нашли должного отражения", - добавил Г. Амрин.

Он пояснил, что казахстанская сторона неоднократно предлагала Кыргызстану реализовать совместные меры по решению проблемы. В частности, было предложено "установить единые стоимостные индикаторы, чтобы товар в Кыргызстане и Казахстане был по одной цене, по которой можно было платить одинаковые таможенные пошлины, тогда никакого нарушения нет".

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"Второе - для того, чтобы не было никакой инсинуации, что мы злоупотребляем положением, мы предложили кыргызской стороне прийти к нам, встать на нашу границу, чего никогда не было. Приезжайте, становитесь рядом с нами. Взамен позвольте нам тоже проехать и встать на эту их границу. Ответ, к сожалению, не очень был позитивным. Они сказали, что по их законодательству казахская таможенная служба не может войти на их посты. Мы сказали: хорошо, приезжайте вы сами, вместе с нами осуществляйте совместный контроль. И последнее, мы договорились о том, чтобы не было ничего, сделаем информационный обмен. Вы передайте нам информацию, какие товары, по какой цене поступают в Кыргызстан из Казахстана. Мы это сделали. На прошлой неделе мы официально передали информацию, от них пока не получили, ждем", - рассказал Амрин.

При этом он подчеркнул, что отношения сторон "достаточно профессиональные".

"Мы пытаемся убедить, что единственный путь решения - это совместная работа. Это снимет любые инсинуации, повысит прозрачность. Если они откажутся, не дадут нам информацию, не будут с нами работать, мы будем вынуждены просто усилить свой контроль с целью недопущения перетоков товаров, нарушений законодательства", - подчеркнул Амрин.

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