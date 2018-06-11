Ким Чен Ын и Дональд Трамп прибыли в Сингапур

В Сингапуре 12 июня пройдет первый в истории саммит США и КНДР, на котором состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

По данным Reuters, представители КНДР прибыли в понедельник утром в один из отелей Сингапура для встречи с послом США на Филиппинах Сун Кимом накануне саммита.

Сун Ким с 2011 по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР. Ранее он также работал в дипломатических миссиях США в Японии, Малайзии и Гонконге. В последние месяцы он курировал двусторонние консультации с КНДР по подготовке саммита.

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«Рад быть в Сингапуре! Воодушевление ощущается в самом воздухе!», - отметил он.

Как сообщает южнокорейская газета «Чунан Ильбо», Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян в июле.

«Приглашение содержится в содержании письма, которое заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 1 июня передал президенту Трампу», — отметил источник издания.

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В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита, который может проходить в Вашингтоне в сентябре.

Фото: Reuters