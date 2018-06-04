Ким Чен Ын провел масштабные перестановки в военном руководстве КНДР

Власти Северной Кореи провели кадровые перестановки в высшем военном руководстве страны. Своих постов лишились: министр вооруженных сил, начальник Генштаба и главный армейский политрук. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на южнокорейское агентство «Рёнхап».

По данным южнокорейского издания, «министра народных вооруженных сил КНДР Пак Ён Сик и главу генерального штаба Корейской народной армии Ли Мён Су сменили: заместитель министра народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника генштаба Ли Ён Гиль».

Начальником главного политического управления стал бывший председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль. Ранее этот пост занимал Ким Чон Гак.

Источник отметил, что причиной перестановок могло стать изменение в межкорейских отношениях, а предыдущее военное руководство не обладало достаточной «гибкостью мышления». Также подобные изменения в военном руководстве могли быть сделаны с целью «сдерживания»: представители вооруженных сил могли возражать против решения Ким Чен Ына о денуклеаризации.

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Другой источник издания считает, что перестановки можно рассматривать как «смену поколений», так как новые военные чиновники моложе своих предшественников. Отмечается, что необходимость перестановок может быть связана и с предстоящим саммитом КНДР-США, который пройдёт в Сингапуре 12 июня.

Оказываемое на Северную Корею международное давление может быть смягчено в том случае, если КНДР предпримет шаги к денуклеаризации, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в воскресенье на азиатском форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Добиться каких-то начальных шагов в этом направлении руководство США планирует уже на предстоящем саммите с КНДР.