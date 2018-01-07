Ким Чен Ын решил нормализовать отношения с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении к жителям страны распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщает ТАСС.

«Глава государства четко обозначил, что нашей стране необходимо решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в деле самодовлеющего объединения. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о специфике взаимоотношений с Сеулом. Вместо этого нужно улучшать связи между Севером и Югом», — сказано в материале ЦТАК.

Так же релизе ЦТАК сказано, что настало время для объединения усилий корейского народа, чтобы прекратить эскалацию напряженности на Корейском полуострове. «Речь идет не только о нормализации межкорейских отношений, но и о примирении нации, ее добровольном объединении», — указывает агентство.

«Несмотря на заявления о необходимости улучшения связей с южнокорейской стороной, поддержанию контактов и взаимодействию между населением Севера и Юга препятствует наличие всевозможных неподобающих оговорок, а также юридических и политических инструментов», — указывает агентство.

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Республика Корея и КНДР 3 января восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе.

5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении впервые с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Они должны пройти 9 января в Пханмунджоме. Ожидается, что темой консультаций станет возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.