Китай и Германия реализуют проекты казахстанских ученых

Представители зарубежных стран заинтересовались разработками казахстанских ученых, представленными на ЭКСПО. По некоторым из них уже началась реализация совместных проектов. Об этом сообщил ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова Жумахан Мырхалыков.

Ректор университета ЮКО в ходе своего выступления на брифинге в Правительстве отметил, что продемонстрированные казахстанскими вузами 4 проекта на ЭКСПО-2017 заинтересовали многих коллег из-за рубежа.

«В частности, коллеги из Германского института солнца, института Департамента термальных солнечных систем, заинтересовались нашими разработками по гелеустановке», - рассказал Жумахан Мырхалыков.

Как отмечается, эти мобильные гелеустановки заряжаются от солнца и ветра и обеспечивают теплом и энергией хозяйства. По словам спикера, данные установки обеспечивают фермеров всеми системами жизнеобеспечения.

«Удобство заключается в том, что их можно передвигать на колесах и установить в труднодоступных местах, к примеру, в горной местности, то есть не надо перетягивать провода. Я думаю, скоро мы поставим производство именно этих мобильных установок в Шымкенте. На сегодняшний день заключены меморандумы - немецкие коллеги были у нас в регионе, в университете, ознакомились с необходимостью и потребностью данных установок, и сейчас идет процедура оформления проекта», - цитирует МИА «Казинформ» Жумахана Мырхалыкова.

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Как стало известно, следующий проект, который заинтересовал иностранцев, это повышение эффективности биогаза.

Жумахан Мырхалыков отметил, что современные ученые почти всех стран «занимаются биогазом». Однако, эффект от его использования (КПД) не превышает 60%.

«Наши проекты дают возможность поднять КПД еще на 20-30%. Этот проект был обсужден недавно в Китае. Нас по результатам выставленных проектов ЭКСПО пригласили в Китай, мы посетили два очень серьезных вуза, это Северо-китайский университет энергетики и Пекинский нефтяной университет. Были созданы рабочие группы, скорректированы планы, подписаны меморандумы о выполнении нескольких проектов», - пояснил Жумахан Мырхалыков.

Он также проинформировал, что Китай заинтересован реализацией проекта по созданию установки по улавливанию попутных газов в горно-металлургической, нефтяной промышленности.

«То есть переработка этих газов и получение альтернативной энергии. Каждая тонна нефти, которая вырабатывается у нас в стране, сопровождается выбросом 50 кубов газа. Если собрать эти газы и переработать в энергию, то можно перекрыть 30% потребляемой производителями энергии. Мы уже вместе с иностранными коллегами приступили к оформлению проекта, то есть приступили к его реализации», - резюмировал Жумахан Мырхалыков.

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