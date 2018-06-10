Китай откроет членам ШОС кредитную линию на сумму около $4,7 млрд

Китай откроет членам ШОС кредитную линию на сумму 30 млрд юаней (около $4,7 млрд. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета лидеров государств ШОС в расширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей ряда международных организаций, передает Kazakhstan Today



«Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действий по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС», - сказал Си Цзиньпин, добавив, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, учитывать ключевые интересы друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность, «наращивать цементирующую и притягательную силу организации».



«Нужно заложить прочную основу для обеспечения совместного мира и безопасности, важно активно выполнять программу сотрудничества стран ШОС по борьбе с тремя силами зла [терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом] на 2019-2021 годы, продолжать проведение совместных антитеррористических учений «Мирная миссия», укреплять сотрудничество по обороне и безопасности, по информационной безопасности , а также по линии правоохранительных органов», - добавил Си Цзиньпин.



«Китайская сторона в рамках Межбанковского объединения ШОС откроет кредитную линию в размере 30 млрд юаней», - отметил он также. Глава государства добавил, что Китай намерен активизировать взаимодействие со странами ШОС в сфере законодательства для продвижения торгово-экономического сотрудничества.



Сотрудничество остается ведущей тенденцией в мире, несмотря на проводимую некоторыми политику односторонних действий и протекционизма, подчеркнул Си Цзиньпин.

На саммите ШОС подписана Циндаоская декларация