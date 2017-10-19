Китай перевез через территорию Казахстана 100 тысяч контейнеров

Объем контейнерных перевозок за 8 месяцев текущего года из Китая в Европу через территорию Казахстана составил 100 тысяч контейнеров. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Дмитрий Потлов.

Так, по его словам, за 2 года транзит вырос в 2 раза.

«За 8 месяцев транзит достиг 100 тысяч контейнеров. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года было перевезено 56 тысяч контейнеров. В целом, для наращивания объемов контейнерных перевозок требуется приобретение дополнительного количества вагонов», - цитирует Дмитрия Попова МИА «Казинформ».

Он также отметил, что приобретение вагонов будет осуществляться поэтапно. По его словам, в настоящее время в МИР РК прорабатывается вопрос приобретения дополнительных фитинговых платформ для контейнерных перевозок.

«По предварительным расчетам необходимо около 10 тысяч единиц. Но это не разовая потребность - покупка этих вагонов будет осуществляться последовательно, до 2020 года», - сказал представитель МИР РК.

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Он также рассказал о перевозках такого социально значимого груза, как зерно.

«По нему в пиковый период может наблюдаться нехватка состава. На сегодняшний день для перевозки зерна задействовано порядка 10 тысяч зерновозов, что обеспечивает перевозку порядка 1 млн тонн зерна в месяц. Рабочий парк составляет порядка 9 тысяч зерновозов, из 6 тысяч - наши вагоны, остальные принадлежат частным собственникам, как казахстанским, так и зарубежным», - рассказал спикер.

По словам Дмитрий Попова, МИР РК совместно с МСХ прорабатывают вопросы по увеличению парка зерновозов, так как до конца года планируется увеличить объем перевозки зерна.

«И мы планируем дополнительно привлечь порядка 1 тысячи вагонов из России. За 9 месяцев текущего года было перевезено 5,5 млн тонн зерна, из них экспорт составил 3,6 млн тонн. Прогнозируемая погрузка в октябре составит 5 тысяч тонн, в том числе на экспорт - 600 тысяч тонн», - заключил он.