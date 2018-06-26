Китай подарит Казахстану «Золотой мост» стоимостью $3 млн

Монумент под названием «Золотой мост» китайского архитектора Шун-ли появится за ТРЦ «Хан шатыр» в Астане. Скультптуру стоимостью $3 млн построят за счет спонсоров, передает Elorda.info.

«На сегодняшний день идея «Золотого моста» - это тысячелетний мост. На самом деле этот мост есть. Он был построен 1000 лет назад. В 2017 году в Пекине прошел форум «Один пояс – один путь». Участниками этого форума было принято решение, чтобы символом стран-участников Шелкового пути был этот золотой мост. И сегодня этот архитектор сотрудничает с нами и с акиматом. Этот проект будет презентован участникам форума мэров городов Шелкового пути. Макет будет выставлен на полях форума. А само архитектурное сооружение будет построено в течение года в продолжение Водно-зеленого бульвара за ТРЦ «Хан шатыр». Самое хорошее место для гостей и для горожан. Надеемся увидеть его в следующем году в это же время», - отметил первый заместитель руководителя международного секретариата G-Global Мурат Карымсаков.

Монумент будет янтарно-золотого цвета из более чем 20 тысяч янтарных кирпичей. Он будет символизировать все страны Шелкового пути - около 50 стран. Архитектором также были представлены шелковые цветы, которые символизируют эти страны. Они будут залиты в янтарь. Золотой мост из янтаря станет символом дружбы народов Шелкового пути.

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«Золотой мост» будет построен на средства спонсоров. Стоимость сооружения на начальном этапе составляет около $3 млн.

Отметим, на форуме мэров городов Шелкового пути в Астане будет заложена капсула памятника, а строится он будет целый год.

Фото: Elorda.info