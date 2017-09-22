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Китай впервые за 15 лет собирается сменить главу центробанка страны

22.09.2017 14:13   468   0

Чжоу Сяочуань, нынешний глава Народного банка Китая (PBOC), скоро уйдет в отставку. Он занимал этот пост с 2002 года - дольше всех глав центробанков большой двадцатки и работал при трех президентах и трех главах Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Одним из его величайших достижений было прекращение прямой привязки китайского юаня к доллару, что позволило рыночным силам играть большую роль в установлении ценности валюты.

Чжоу пристально вел юань к тому, чтобы стать одной из резервных мировых валют. Его фигура порой была противоречивой, поскольку он поддерживал финансовую реформу, что сделало его одним из радикальных мыслителей в кругах Пекина. Чжоу, который имеет инженерное образование и свободно владеет английским языком, хорошо зарекомендовал себя за рубежом. 

В последнее время Пекин ужесточил контроль над юанем, чтобы предотвратить рыночную волатильность и финансовые риски. Хотя более широкие призывы к рыночной реформе не исчезли, эксперты говорят, что Китай задается вопросом, что лучше всего подойдет для страны.

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В отличие от своих западных коллег, центральный банк Китая не имеет полной автономии для принятия политических решений: Государственный совет, высший исполнительный орган страны, имеет последнее слово. Тем не менее, PBOC действительно получил некоторую относительную независимость во время правления Чжоу.

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На место Чжоу сейчас есть два основных претендента - Го Шуцин и Цзян Чаолян. В настоящее время Го возглавляет комиссию по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC). Ранее он возглавлял регулирующий орган по ценным бумагам, занимал пост председателя государственного строительного банка Китая и возглавлял Государственную администрацию иностранных валют. 

Он также занимал политические должности, в том числе в качестве губернатора провинции Шаньдун и вице-губернатора провинции Гуйчжоу. Он родился во Внутренней Монголии, имеет степень бакалавра по философии и кандидата юридических наук.

С тех пор, как он занял свой пост в CBRC в феврале, Го контролировал ряд действий, направленных на снижение рисков в финансовой системе Китая. "Эти новые меры свидетельствуют о том, что Го намерен добиваться большего контроля над нормативными актами и более активно продвигать роль своей комиссии, чем его предшественник", - писали аналитики из группы риска Eurasia Group в апреле. Это ожидание сохранилось и по настоящее время.

Цзян Чаолян был назначен секретарем Коммунистической партии провинции Хубэй в октябре прошлого года и является председателем двух государственных банков - Банка связи и Сельскохозяйственного банка Китая - и является главой Китайского банка развития, государственного финансового учреждения.

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Ранее в своей карьере он также возглавлял отделения PBOC в Шэньчжэне и Гуанчжоу. В Гуанчжоу он занимался тем, что стало на тот момент самым крупным банкротством Китая: банкротство в размере $5 млрд Гуандунской международной трастовой и инвестиционной корпорации, о котором много писали в 1999 году.

Это было первым банкротством после коммунистической революции в 1949 году, и Цзян работал над тем, чтобы остановить последствия, вместе с Ван Цишанем, который тогда был вице-губернатором провинции и теперь является мощным антикоррупционным политиком в КНР.

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