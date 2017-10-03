Китай закрыл границу с Казахстаном

Граница Казахстана с Китаем временно закрыта по причине празднования дня образования КНР. Эту информацию подтвердил министр финансов РК Бакыт Султанов.

Также министр финансов доложил Бакытжану Сагинтаеву, премьер-министру РК, о работе по подключению новой электронной системы на границе страны.

«По Вашему поручению мы с первого октября запустили первый компонент информационной системы «Астана-1», условное название «электронные границы», по всей республике, и теперь весь транзит оформляется в новую систему. За эти два дня, с учетом того, что закрыта казахстанско-китайская граница в связи с праздниками у соседей, китайский поток сегодня отсутствует. Среднее время оформления деклараций составило 16 минут — это в четыре раза меньше, чем по старой системе», — сообщил Бакыт Султанов.

День образования в КНР жители Китая празднуют уже в 68-й раз. На выходные (которые продлятся до 8 октября включительно) выпал еще один из главных и традиционных праздников Китая — Праздник середины осени (Чжунцюцзе). В этом году его отмечают сегодня, 4 октября.