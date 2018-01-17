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КНДР и Южная Корея договорились пройти под одним флагом на Олимпиаде

17.01.2018 19:37   1614   0

КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом. Помимо этого, единая корейская команда выступит в соревнованиях по женскому хоккею.

Как сообщает «Би-би-си», по итогам переговоров в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня представители КНДР и Южной Кореи договорились о том, что совместная делегация на церемонии открытия Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане пройдет под одним флагом.

Отметим, ранее президент Южной Кореи предложил создать общую олимпийскую сборную с КНДР

Предложение южнокорейского президента прозвучало на открытии чемпионата мира по тхэквондо в городе Муджу. Несмотря на то, что КНДР отказалась официально принять участие в соревновании, на чемпионат была отправлена делегация спортсменов, которые проведут показательные бои, отметило ранее издание The New York Times.

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Чжэ Ин Мун поприветствовал спортсменов из Северной Кореи и выразил надежду, что спорт сможет примирить представителей двух стран. Глава государства призвал сформировать общекорейскую сборную для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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«Если северокорейская делегация примет участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, это внесет значительный вклад в реализацию олимпийских ценностей дружбы и мира», - профитировало слова президента агентство «Ренхап».

Напомним, с 2000 по 2006 год на Олимпиадах в Сиднее, Афинах и Турине команды КНДР и Южной Кореи на церемониях открытия проводили совместные марши национальных сборных. Во всех этих случаях сборные проходили перед трибунами с флагом Объединения, который представляет собой изображение единого Корейского полуострова на белом полотнище. В то же время участие в соревнованиях команды принимали по отдельности.

Ранее, 21 июня, министр культуры Южной Кореи Чон Хван предложил КНДР стать соорганизатором Олимпийских игр 2018 года. Как сообщает Nikkei, он отметил, что часть соревнований могла бы быть проведена на горнолыжном курорте Масикрюн в КНДР. Также он предположил, что две страны могли бы сформировать совместную женскую сборную по хоккею с шайбой.

Кроме того, 12 июня южнокорейский президент предложил обдумать возможность проведения Южной Кореей совместно с КНДР чемпионата мира по футболу в 2030 году. Эту идею приветствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

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