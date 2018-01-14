КНДР и Южная Корея снова сядут за стол переговоров

15 января Южная Корея и КНДР проведут рабочие переговоры для более детального обсуждения участия делегации Пхеньяна в зимних Олимпийских играх, которые стартуют в Пхёнчхане в феврале.

Как отмечает южнокорейское новостное агентство Рёнхап, Министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило, что переговоры запланированы на 15 января.

Стороны обсудят планы КНДР направить своих танцоров и музыкантов на Олимпийские игры, которые будут проходить с 9 по 25 февраля.

«Мы предложили Северной Корее начать переговоры в 10 утра. Более детальная программа переговоров, скорее всего, будет составлена сегодня», - заявил представитель министерства.

Отметим, это будет уже вторая встреча между Сеулом и Пхеньяном в этом месяце. Первая же встреча на министерском уровне за последние два года состоялась 9 января в пограничном пункте Пханмунджом.

Напомним, в рамках переговоров Северная Корея выступила с предложением отправить на Олимпийские игры делегацию своих танцоров, музыкантов, демонстрационную команду по тхэквондо, а также журналистов, помимо самих спортсменов. В субботу стороны согласились провести рабочую встречу 15 января, чтобы обсудить все детали участия Северной Кореи в предстоящих Играх. Ожидается, что Сеул и Пхеньян обсудят количество делегатов от Северной Кореи, маршрут, по которому делегация прибудет на Олимпиаду, а также детали выступления северокорейских танцоров и певцов.

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