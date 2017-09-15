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КНДР снова запустила ракету, которая пролетела над Японией

15.09.2017 10:28   496   0
КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана, сообщило японское правительство с помощью системы экстренного оповещения J-Alert.
 
В связи с запуском ракеты жителей северо-востока Японии призвали укрыться в прочных зданиях и подвалах. Кроме того, их просят сообщать в полицию о возможном падении обломков ракеты.
 
Запущенная ракета КНДР упала ориентировочно в 2000 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Об этом заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
 
"Ракета пролетела над мысом Эримо и упала в воду примерно в 2000 км к востоку", - сказал он.
 
Генсек добавил, что данных о падении каких-либо объектов на территорию Японии, а также ущербе морскому транспорту в связи с запуском КНДР ракеты нет.
 
Также сообщается, что запуск ракеты не повлиял на полеты самолетов. Однако железнодорожные компании временно остановили движение скоростных поездов в ряде районов на севере и северо-востоке страны.
 
По сообщениям южнокорейских военных, запуск был осуществлен из района Пхеньяна. Это уже шестой раз с 1998 года, когда КНДР запускает ракету над территорией Японии.
 
По данным японской системы экстренного оповещения Em-Net, которые передает местное телевидение, ракета была запущена в 06:57 по местному времени (03:57 аст). Спустя семь минут она вошла в воздушное пространство над территорией Японии и преодолела его за две минуты. По имеющимся данным, ракета упала в воду в 07:16 по местному времени (04:16 аст).
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