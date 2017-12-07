КНДР: война с США неизбежна

Совместные военные учения США и Южной Кореи, а также недавние заявления американских чиновников свидетельствуют о подготовке Соединенных Штатов к нанесению удара по КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломаты отметили, что "воинственные заявления американских политиков и учения, направленные против КНДР, вызывают у них тревогу".

В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что все "эти заявления чиновников из США являются предупреждением о том, что КНДР должна готовиться к войне на полуострове".

По мнению северокорейских дипломатов, на сегодняшний день "остается только один открытый вопрос: когда начнется война".

Совместные учения американских и южнокорейских войск стартовали 4 декабря и продлятся до 8 декабря. Как пишут южнокорейские СМИ, эти военные маневры станут самыми крупномасштабными в истории.