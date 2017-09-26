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КНДР заявила о объявлении войны со стороны США

26.09.2017 09:01   5928   1

Глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что "США объявили войну КНДР", в связи с чем Северная Корея имеет право применять оружие против агрессора.

В своем заявлении Ли Ён Хо отметил, что власти КНДР расценивают комментарии Дональда Трампа в отношении руководства Северной Кореи как "объявление войны" и в соответствии с этим "примут контрмеры". 

Глава МИД КНДР, в частности, заявил о том, что Северная Корея "имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства назвал Дональда Трампа "психически больным" и добавил, что его нельзя допускать до "ядерной кнопки".

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что Соединенные Штаты не объявляли войну Северной Корее.

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"Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд", — сказала она.

Ситуация между странам остается крайне напряженной. Напомним, что 19 сентября, во время выступления в ГА ООН, президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если Северная Корея будет представлять угрозу для США или их союзников. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал заявление Трампа "безумным", пообещав принять ответные меры.

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Сергей
Американцы трусливые, Даже не смотря на свою мощь. Главное "ДУХ" А всё остальное это уже дело десятое
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