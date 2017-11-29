КНДР завершила создание ракетно-ядерных сил

КНДР завершила создание полноценных ракетно-ядерных сил, сообщило Центральное телевиденье Северной Кореи. КНДР "реализовала великую историческую задачу, завершив создание государственных ядерных сил", говорится в зачитанном диктором заявлении.

В документе отмечается, что в зоне поражения испытанной КНДР минувшей ночью межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" находится вся территория США. Отмечается, что пуск был осуществлен по личному приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в ответ на проводимую Вашингтоном враждебную политику.

Согласно заявлению, ракета пролетела 950 км и достигла максимальной высоты 4 475 км.

По данным агентства ЦТАК, которое ссылается на правительство КНДР, разработка и развитие стратегических вооружений направлены на защиту суверенитета страны от "ядерного шантажа" и "ядерной угрозы" США. "Разработка и развитие стратегических вооружений КНДР нацелены на защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа", - говорится в заявлении правительства, на которое ссылается агентство.

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В сообщении также отмечается, что это "не будет представлять собой угрозу для любых соседних стран и регионов, пока не будут нарушены интересы нашего государства".

Кроме того, в заявлении правительство КНДР называет страну "ответственной ядерной державой" и "миролюбивым государством", а также обещает приложить все силы для осуществления "благородной цели" защиты мира и безопасности.

Уточняется, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" способна нести ядерную боеголовку. "Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" способна нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США", - говорится в нем.

КНДР провела ракетный запуск в три часа утра в среду по местному времени. Это первый подобный шаг, осуществленный КНДР с 15 сентября. С тех пор на протяжении 75 дней Пхеньян воздерживался от военных провокаций.

Фото: Reuters