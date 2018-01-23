Конгресс США профинансировал работу федерального правительства до 8 февраля

22 января Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, которое на протяжении уже трех дней, впервые с 2013 года, было вынуждено прекратить работу из-за отсутствия средств.



За документ проголосовали 266 конгрессменов, 150 выступили против. Теперь она будет направлена на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Как отмечает ТАСС, лидерам республиканцев и демократов в Сенате - Митчу Макконнеллу и Чарльзу Шумеру - удалось достичь договоренности, благодаря которой резолюция была принята.

Изначально оппозиция требовала включить в нее меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, но их оппоненты были настроены против. Это повлекло за собой отказ сенаторов от Демократической партии поддержать документ при голосовании в ночь с пятницы на субботу, когда истекал срок действия предыдущей резолюции.

В результате федеральные ведомства и службы с наступлением субботы были вынуждены либо полностью прекратить, либо ограничить свою работу. Многим сотрудникам в понедельник пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.

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Переговоры в Конгрессе продолжались все выходные и завершились консенсусом - демократы голосуют за резолюцию, но сразу после этого начинаются переговоры по миграционной реформе. Если они ни к чему не приведут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Диком Дурбиным, хотя официально инициатива в Сенат еще не внесена.

Полноценный бюджет на 2018 финансовый год пока не принят. Одной из причин стало отсутствие договоренности по мигрантам.

Отметим, в истории Америки с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, в такого рода ситуациях продолжают работу.

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