Конгрессмены вновь предложили объявить Дональду Трампу импичмент

С такой инициативой выступили демократы Стивен Коэн и Луис Гутиеррес. Они считают, что президент нарушил Конституцию, когда уволил директора ФБР Джеймса Коми, передает Vesti.ru.

Конгрессмены считают, что после вступления в должность Трамп получал прибыль от своего бизнеса, что также противоречит основному закону. Президенту припомнили и то, что он не сразу осудил организаторов беспорядков на маршах националистов.

Напомним, с такой же инициативой еще в июле текущего года уже выступали двое других представителей Демократической партии.