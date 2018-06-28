Конституционной совет признал соответствующим закон, наделяющий Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез РК

Конституционной совет Казахстана рассмотрел обращение президента страны Нурсултана Назарбаева и признал соответствующими Конституции закон и поправки, согласно которым первый президент страны наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

«Конституционный Совет РК, рассмотрев обращение президента Республики Казахстан на предмет соответствия Конституции Республики законов "О Совете Безопасности Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан", признал их соответствующими Конституции Республики», - отмечается в распространенном сообщении Конституционного совета.