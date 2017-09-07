Корабли Каспийской флотилии РФ прибыли в Актау

Между Военно-морскими силами Казахстана и Военно-морского флота России в рамках развития двухстороннего сотрудничества осуществлен неофициальный визит отряда кораблей Каспийской флотилии РФ в Актау, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Как сообщается, встреча отряда кораблей Каспийской флотилии РФ в точке захода в территориальные воды Казахстана осуществлена боевым кораблем Военно-морских Вооруженных сил РК.

Старшим похода отряда кораблей прибыл капитан 2 ранга Андрей Поляков.

«В состав отряда входят малый ракетный корабль «Великий Устюг» и морской буксир «МБ-58». Малый ракетный корабль «Великий Устюг» проекта 21631 (шифр Буян-М) оснащен современными видами высокоточного ракетного оружия, принимал участие в военной операции России в Сирии, в ходе которой нанесен ряд ракетных ударов по объектам инфраструктуры «Исламского государства». Морской буксир «МБ-58» предназначен для буксировки судов в открытом море, оказания помощи судам терпящим бедствие (тушение пожаров, снятие с мели, откачка воды, буксировка лагом и на буксире)», - говорится в сообщении пресс-службы МО РК.

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В рамках визита предусмотрены встреча отряда кораблей на рейде и швартовка в Актауском международном морском торговом порту, проведение торжественной церемонии встречи, визит вежливости в акимате города Актау, экскурсия по кораблям с учениками и жителями г. Актау, а также проведение спортивных состязаний между экипажами кораблей Военно-морских сил РК и Военно-морского флота РФ.

«Этот визит является уже доброй традицией наших стран, способствует развитию дружбы между военными моряками, плодотворному взаимодействию в военной сфере и самое главное отвечает статусу, который отметил Президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Назарбаев Нурсултан Абишевич: «Каспий - море дружбы и стабильности», - сказал капитан 3 ранга Дастан Калиев командир дивизиона разнородных кораблей.