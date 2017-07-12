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Корея может остановить безвизовый режим с Казахстаном

12.07.2017 15:24   2281   0
Корея может отказаться от продления Соглашения об отмене визовых требований с Казахстаном. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев. 
 
«С посещением нашими гражданами Республики Корея в последнее время имеются большие проблемы. Весь вопрос в том, что на сегодня организованы незаконные каналы поставки нелегальной рабочей силы из числа наших граждан в Республику Корея», - сказал Ардак Мадиев.
 
Соглашение об отмене визового режима между Республикой Корея и Республикой Казахстан (вступившее в силу в ноябре 2014 года) действует в отношении граждан Казахстана, не вступающих в трудовую деятельность в Корее. Несмотря на это, многие граждане Казахстана прибывают в Корею по безвизовому режиму с целью трудоустройства и т.д., в связи с чем резко увеличилось количество казахстанских нелегальных мигрантов в Корее. В соответствии с этим, иммиграционными органами Республики Корея было решено ужесточить проверку в отношении граждан Казахстана при въезде. 
 
«После подписания данного соглашения, к большому сожалению, участились случаи отказа во въезде в Корею гражданам РК. Это связано с увеличением нелегальных мигрантов, которые пользуясь соглашением, выезжают в Корею и остаются там работать. Это нелегальная трудовая миграция. Если к началу вступления данного соглашения количество нелегалов из Казахстана составляло чуть более 300 человек, то за чуть больше двух лет работы данного соглашения резко возросло количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана. По данным миграционной службы Республики Корея, количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана сейчас составляет порядка 6 тысяч человек. Увеличение составило почти в 20 раз. Это послужило основанием для того, чтобы корейские миграционные службы начали принимать меры по активной депортации казахстанских граждан», - пояснил Ардак Мадиев. 
 
По его словам на сегодня ставится вопрос о прекращении действия соглашения. 
 
«В целом под вопрос ставится само существование соглашения. Очень больших сил стоило, чтобы подписать соглашение с Кореей, чтобы наши граждане могли свободно ездить. Но большое количество нелегальных трудовых мигрантов ставят под вопрос дальнейшее продления и пролонгацию соглашения», - подчеркнул Ардак Мадиев.
 
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