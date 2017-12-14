«Кремль не видит достойных конкурентов Путину»

Кремль не видит конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко", - заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, кто может возглавить предвыборный штаб Путина, Песков отметил, что "пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении". "Поэтому пока мы не обладаем такой информацией", - добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства.

"В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию", заявил представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина журналистка Ксения Собчак, которая также намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, не будет использовать это мероприятие в качестве своего рода дебатов, сообщает ТАСС.

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"Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам - задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась", - заключил Песков.

Пресс-секретарь не стал отвечать, останется ли он работать на своем посту после выборов президента в 2018 году. "Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента", - сказал он.