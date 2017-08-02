Кристофер Рей назначен главой ФБР

Сенат Конгресса США во вторник большинством голосов утвердил Кристофера Рея новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР).

За назначение Рея директором ФБР проголосовали 92 сенатора, против - лишь пятеро. Трое отсутствовали. Как ожидается, в ближайшее время объявят, когда новый глава ведомства будет приведен к присяге.

Кандидатуру Рея президент США Дональд Трамп официально предложил 7 июня. При этом президент назвал Рея "безукоризненно квалифицированным" специалистом и заострил внимание на том, что тот в прошлом координировал "действия министерства юстиции [США] в войне с терроризмом после терактов 11 сентября [2001 года]". Руководитель американской администрации выразил уверенность в том, что Рей в случае утверждения его кандидатуры Сенатом станет "несгибаемым стражем закона".

Республиканец Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой. В соответствии с законодательством США от 1976 года, срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет. Одной из ключевых функций ФБР, которое подчиняется минюсту, является контрразведка.

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Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах (при республиканской администрации Джорджа Буша - младшего) занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding. В качестве адвоката он представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.