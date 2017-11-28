Кыргызстан уведомил Казахстан о денонсации соглашения о предоставлении помощи в $100 млн

Казахстан получил официальное уведомление от Кыргызстана о денонсации соглашения о предоставлении технической помощи в рамках ЕАЭС.

"Мы получили официальное уведомление от Кыргызской стороны о денонсации соглашения на прошлой неделе. В дальнейшем этот вопрос будет решаться в соответствии с нормами международного права", - сказал во вторник журналистам руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, что в июле 2017 года Казахстан ратифицировал соглашение о выделении 100 млн долларов Кыргызстану для реализации мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

В частности, предполагалось, что данные средства будут направлены на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС и ряд других приоритетных направлений.

Как сообщали РИА Новости, 9 ноября парламент Кыргызстана принял окончательное решение о денонсации соглашения. Законопроект о денонсации соглашения был направлен в парламент правительством Кыргызстана 20 октября.