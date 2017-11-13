Кызылординской области передали 12 тысяч га земель, выведенных из аренды Байконура

В Челябинске в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана был подписан Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством РФ и Правительством РК от 10 декабря 1994 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, протокол завизировали первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

Как сообщает МИА «Казинформ», 11,6 тысяч гектаров земли прилегающих к Байконуру поселков Акай и Торетам, выведенных из аренды РФ, передаются Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры.

Кроме того, в рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана были подписаны дополнения к документам по полям падения ракет - носителей и медицинскому обслуживанию казахстанцев, проживающих и работающих на комплексе «Байконур», в поселках Акай и Торетам.

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