Лавров встретился с госсекретарем США Помпеот «на полях» саммита в Хельсинки

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео «на полях» саммита в Хельсинки, сообщается в официальном аккаунте российского министерства иностранных дел в Twitter, передает РИА Новости.

«В Хельсинки прошла встреча Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что это первая личная встреча Лаврова и Помпео.

Напомним, сейчас в финской столице проходят переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.